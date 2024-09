Cristiano Ronaldo a numit următorii câștigători ai Balonului de Aur. Portughezul a rostit patru nume

Într-un episod din podcast-ul cu Rio Ferdinand postat pe noul său canal de YouTube, Cristiano Ronaldo a vorbit despre perioada petrecută la Real Madrid și modul în care a reușit să se adapteze în Spania, după șase ani în Anglia, la Manchester United.

Cristiano Ronaldo: "Știam că mă voi descurca la Real Madrid"

În 2009, la momentul transferului de la Manchester United la Real Madrid, Cristiano Ronaldo devenea cel mai scump fotbalist din lume - 94 de milioane de euro.

"Am câștigat trofee, am câștigat tot la Real Madrid, dețin recordul de goluri. Pentru mine a fost o plăcere să joc acolo 8-9 sezoane și să câștig 4 trofee Champions League. Și am fost cel mai scump transfer realizat vreodată la acel moment.

A fost presiune, dar, în același timp, am crezut în mine. Eram deja cel mai bun jucător din Premier League, am câștigat Balonul de Aur la Manchester United, am câștigat Champions League, deci știam că mă voi descurca și la Real Madrid. Am avut încredere în calitatea mea, în talentul meu. A fost dificil la început, era o altă țară, aveam doar 24 de ani, însă eram foarte optimist. Mi-am spus de la început: 'Voi face istorie la acest club, așa cum am făcut și la Manchester United'.

A fost o provocare pentru mine, dar eu sunt un om al provocărilor, îmi place să le arăt oamenilor că greșesc, vreau să le arăt contrariul. Am fost foarte fericit să joc la Real Madrid în acea perioadă", a spus Cristiano Ronaldo.

450 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo la Real Madrid în perioada 2009-2018. În total, portughezul are 901 reușite în fotbalul profesionist până acum.

Cristiano Ronaldo: "Mbappe, Haaland, Bellingham și Lamine pot fi următorii câștigători de la Balonul de Aur"

Rio Ferdinand l-a întrebat ulterior pe Ronaldo ce părere are despre Kylian Mbappe, noul star al lui Real Madrid, sosit pe Santiago Bernabeu în această vară. Starul lusitan îl vede pe atacantul francez câștigător Balonului de Aur în următoarele sezoane, însă oferă și alte nume.

"Cred că Mbappe se va descurca bine acolo. Structura clubului e frumoasă, e bună, e solidă. La Real Madrid există un antrenor excelent și un președinte excelent. Nu cred că vor fi mari probleme pentru Mbappe, a arătat deja de ce este capabil și cred va face treaba.

Din punctul meu de vedere, Mbappe poate fi câștigător al Balonului de Aur în următorii ani. El, probabil Haaland, Bellingham, Lamine Yamal... această nouă generație are mult potențial", a mai spus Cristiano Ronaldo.

