Deşi ideea unei mutări în Statele Unite şi a unui transfer la Inter Miami a fost vehiculată o perioadă, Neymar şi-ar putea continua cariera în Brazilia din sezonul viitor

Santos anunță că e gata să îl transfere pe Neymar în 2025



Într-un interviu acordat postului de radio brazilian Jovem Pan, Osvaldo Nico, vicepreşedintele consiliului de administraţie al Santos, a fost ferm convins că Neymar se va întoarce la Santos în vară.



„Neymar va veni la Santos. În iunie. Aceasta este discuţia pe care o avem”, a declarat Osvaldo Nico în comentarii relatate de UOL, potrivit News.ro.



Înainte de a se muta în Europa şi la Barça în 2013, Neymar a jucat mai mult de 200 de meciuri pentru Santos, inclusiv câştigarea Copa Libertadores în 2011.

Neymar a lipsit un an de pe teren

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, fotbalistul de 32 de ani a vorbit despre suferința pe care a trăit-o în perioada accidentării lui Neymar.

"Îmi amintesc (n.r. - momentul accidentării). Am simțit o durere enormă și am știut că este grav. Trăiam un moment minunat în viața mea. Nu mi-am imaginat niciodată că îl voi depăși pe Pele la numărul de goluri marcate pentru echipa națională a Braziliei. Urma să fie un an minunat și am sfârșit prin a mă accidenta.

Ceea ce îmi place cel mai mult în viață este să joc fotbal. Fiecare zi în care sunt plecat este o zi de suferință.

De fiecare dată când mă accidentez, mă întorc, dar nu mă întorc pe jumătate", a povestit brazilianul.