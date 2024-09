Brazilia rămâne fără atacant! Cât va lipsi golgheterul "canarilor"

Pedro, atacantul lui Flamengo, a fost exclus miercuri din lotul echipei naționale a Braziliei din cauza unei accidentări grave la genunchiul stâng.

Jucătorul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior în timpul unui antrenament. Accidentarea a fost confirmată printr-un RMN, iar Flamengo va gestiona recuperarea sa, care, de obicei, din punct de vedere medical durează între nouă și 12 luni.

#JoãoPedro, #Brighton striker, is called up to the Brazilian national team

He replaces #Pedro, from #Flamengo, injured

This is already the third cut from the national team due to injury, before:

Savinho - Lucas Moura

Yan Couto - Williamhttps://t.co/tShK5OHqOz