Barcelona a pus ochii pe starul de la Euro cu clauză "minusculă", însă oficialii lui Bilbao au reacționat rapid

Evoluțiile bune ale fotbalistului de bandă legitimat la Athletic Bilbao au atras atenția Barcelonei, care vrea să profite de clauza mică (58 milioane de euro) pe care acesta o are în contract.

Jon Uriarte, președintele lui Athletic a încercat să minimalizat zvonurile care îl leagă pe Williams de o mutare pe Camp Nou în această vară.

Internaționalul spaniol ar fi unul dintre jucătorii doriți de Barcelona, alături de Luis Diaz și Dani Olmo.

"Nu suntem aici să vorbim despre zvonuri. Nico este foarte fericit la Athletic și a spus acest lucru de multe ori. Suntem foarte mulțumiți de Nico. Nu suntem atenți la zvonuri", a spus președintele lui Bilbao.

