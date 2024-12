Afaceristul român a devenit principalul acționar al clubului din Serie A, după ce a achiziționat 77% dintre acțiunile formației din Serie A.

Serse Cosmi l-a avertizat pe Dan Șucu după ce a devenit patron în Serie A

Serse Cosmi a antrenat-o pe Genoa în sezonul 2004-2005, iar, recent, a comentat schimbarea din acționariatul ”Grifonului”.

Antrenorul de 66 de ani, care a pregătit-o ultima oară pe HNK Rijeka, l-a avertizat pe Dan Șucu în legătură cu felul în care se trăiește fotbalul la Genoa și a mărturisit că îi va fi dificil să înțeleagă importanța ”Grifonului” în fotbalul italian.

”Genoa nu este un oraș ca oricare altul, nu este un contract de muncă, este ceva mult mai important decât o simplă achiziție. Când cumperi Genoa, știi că nu cumperi doar un club.

Trebuie să fii conștient că Genoa este o altă lume. Am spus că, pentru un antrenor, să fie pe banca lui Genoa pentru o săptămână înseamnă că merită să își facă treaba, pentru că îți oferă ceva ce rar găsești în alte locuri.

Deci înseamnă mult mai mult decât un club de fotbal, dar crd că Șucu a luat toate aceste lucruri în considerare”, a spus Serse Cosmi, citat de Calcio Genoa.

Dan Șucu a povestit cum a ajuns să investească la Genoa

"Povestea e simplă. Dorința de multi-club ownership, ideea că trebuie să particip la așa ceva, era obligatorie în mintea mea. Beneficiile le pot dezvolta la nesfârșit, nici măcar nu-mi dau seama acum de toate. Am văzut ideea acest grup, 777: să aibă un număr de cluburi în toată Europa, iar mai departe să listeze toate aceste acțiuni la bursa din Londra. Ideea de afaceri mi-a plăcut, mi s-a părut interesantă. Chiar am dorit să investesc în grupul total. Într-o primă fază m-am gândit să investesc acolo, direct, dar am avut o tentativă de discuție care nu s-a materializat pentru că exact în clipa în care începeam să mă uit mai atent ei au făcut implozie.



După care, m-am uitat la care sunt cluburile care constituiau această uniune. Ei aveau club în Brazilia, în Germania, în Belgia, în Italia, în mai multe locuri. Am rămas la părerea că, într-o primă fază, pot face doar un parteneriat. Mi-am dorit să fac parteneriatul cu clubul Genoa, iar mai departe am luat legătura cu managementul clubului respectiv să vedem cam cum am putea face parteneriatul. Asta s-a întâmplat undeva prin vară și chiar ei au venit aici, s-au uitat la ce avem noi pe partea de academie. Da, cei de la Genoa au venit la București, s-au uitat la partea de academie, la echipa noastră ca să vedem cu ce mă pot ajuta ei pe mine și noi pe ei.



Atunci am discutat de un parteneriat. Pe măsură ce am avansat în timp, am încercat inclusiv ceva concret care nu ne-a ieșit, adică transferul direct al unui jucător de la Genoa la Rapid (n.r - Filippo Melegoni). Am ținut legătura în continuare, iar la un moment dat am fost anunțați de Consiliul de Administrație de la Genoa că există această solicitare de mărire de capital având în vedere că sunt niște dificultăți economice foarte mari, iar acționarul de acolo are niște contestări uriașe pe piața lui, niște scandaluri cu creditorii, cu firmele de asigurări, care se acuză reciproc de fraude.



Între timp, clubul începea să aibă din ce în ce mai multe probleme. Am luat legătura, am făcut un minim de due dilligence și pe parte economică, și pe parte juridică și am considerat că merită să investim. Repet, investiția este făcută sub formă de mărire de capital. Clubul a emis acțiuni noi pe care noi le-am cumpărat. Nu sunt 45, ci 40 de milioane. Cu această mărire de capital, pe care noi ne-am angajat să o investim în Genoa, am ajuns la acest procent de 77%. Aceasta a fost oferta făcută, am așteptat, nu știam dacă vor mai fi și alte oferte. Mă așteptam ca unii creditori din America să oferteze la rândul lor.



Banii care vor fi injectați în companie vor rămâne în companie. Nu există un cash-out. Noi n-am cumpărat acțiuni de la cineva. Avem doar un cash-in. La Rapid am făcut același lucru. La Rapid am fost invitat să investesc în acțiuni în clubul Rapid, iar pe parcurs am ajuns la 90% din proprietate. Exact același concept este. Nu a venit Angelescu să-mi spună să-i cumpăr acțiunile lui. Am investit alături de el, iar pe măsură ce eu am investit mai mult, iar el nu a putut ține pasul, procentul meu a crescut. La fel va fi și la Genoa.



Pe măsură ce academia de la Rapid va crește în putere, îmi permite să fac echipă de Liga 2, îmi permite să fac parteneriate cu echipe de Liga 3. Astfel, clubul Rapid va deveni un aspirator. Eu construiesc ceva pas cu pas, cărămidă cu cărămidă. Nu știu ce fac competitorii mei, dar, din punctul meu de vedere, fiecare lucru este la locul lui", a spus Dan Șucu într-un interviu acordat pentru ZF.