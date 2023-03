AC Violette, din Haiti, a întâlnit-o pe FC Austin, o echipă din MLS, cu buget consistent și un lot cotat la aproape 50 de milioane de euro. În prima manșă, disputată pe teren neutru, în Republica Dominicană, Violette a câștigat surprinzător cu 3-0, un rezultat istoric pentru haitieni.

Diferența dintre cele două echipe este una uriașă. În timp ce la Austin evoluează nume ca argentinianul Sebastián Driussi (15 milioane de euro) sau Diego Fagúndez (5 milioane de euro), singurul jucător de la Violette care este cotat pe Transfermarkt este căpitanul Steeven Saba (150.000 de euro).

Mai mult, înaintea returului de la Austin, clubul din Port-au-Prince a primit o lovitură dură. O bună parte din fotbaliștii lui Violette nu au primit viză de intrare în Statele Unite, pe motiv că ar putea cere azil politic și nu se vor mai întoarce în Haiti.

Conducătorii clubului din Haiti au luat în calcul să nu se prezinte la meci. Ar fi pierdut cu 0-3 și, în ciuda scorului egal în dublă manșă, cel mai probabil ar fi fost excluși din competiție. În cele din urmă, Violette a făcut deplasarea în Texas cu numai 12 persoane: 10 jucători și doi antrenori.

Pentru a încropi un lot cât de cât numeros, haitienii au căutat rapid conaționali care locuiesc deja în SUA. Au găsit patru jucători amatori și i-au legitimat de urgență: Jude St-Louis, Dumy Fede, Maudwindo Germain și Samuel Mardochée Pompey.

În ciuda tuturor acestor probleme, Violette FC a reușit marea surpriză la Austin. Americanii au câștigat cu doar 2-0, ambele goluri venite în repriza a doua și marcate de Driussi. Haitienii s-au calificat astfel în sferturile Champions League, pentru prima oară în istorie.

Finalul partidei de la Austin, prelungită până spre minutul 102, a fost unul dramatic. Gazdele au căutat cu disperare un gol care să ducă „dubla” în prelungiri, dar haitienii s-au apărat eroic. „E o poveste desprinsă din cărți pentru Haiti! Au reușit, au eliminat-o pe Austin, într-una dintre cele mai improbabile surprize din istoria Champions League!”, a exclamat comentatorul FOX Sports, la finalul partidei.

LOOK AT WHAT IT MEANS TO @VACHAITI ???? pic.twitter.com/5lOYfIUhCU