La scurt timp după ce a părăsit prima scenă a fotbalului, germanul a început să ia în greutate și a ajuns să cîntărească peste 100 de kilograme.

Max Kruse a pierdut lupta cu kilogramele

Un an mai târziu, în 2023, Kruse a semnat cu SC Paderborn, formație din a doua ligă a Germaniei, însă a rămas doar câteva luni. După o pauză de câteva luni, atacantul a semnat cu BSV Al-Dersimspor II, un club amator.

Fotbalul nu mai este o prioritate pentru Kruse, însă atacantul participă regulat la meciurile echipei, însă este vizibil faptul că se chinuie din cauza formei sale fizice, acesta fiind și motivul pentru care atacantul a decis să meargă la medic.

”Înainte să plec în America, am făcut un control general pentru a vedea ce procentaj de grăsime am de fapt. Medicul meu a spus că am 33% grăsime”, a povestit Max Kruse, potrivit welt.de.

97 de goluri are Max Kruse în Bundesliga.

Fostul fotbalist trecut pe la formații precum Werder Bremen, Borussia Monchengladbach, Freiburg, Union Berlin, Wolfsburg sau Fenerbahce s-a arătat amuzat de răspunsul primit din partea medicului: ”O treime din corpul meu este doar grăsime. Am fost puțin rușinat în acel moment. Un procent de 33% este nebunesc. Acum sunt sub 100 de kilograme.

Am stabilit alături de medicul meu să folosesc injecții pentru scoaterea grăsimii. Nu mai pot face sport în fiecare zi”, a povestit Kruse.