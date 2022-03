Atac devastator al lui Mykolenko la adresa căpitanului Rusiei: "Voi și copiii voștri veți trăi toată viața în temniță"

Vitaliy Mykolenko (22 de ani), fundașul ucrainean al lui Everton, transferat în această iarnă, de la Dinamo Kiev, pentru 23,5 milioane de euro, a lansat un atac dur la adresa căpitanului naționalei Rusiei, Artem Dzyuba, dar și la adresa colegilor acestuia, care nu au vorbit deloc despre ceea ce se întâmplă în ultimele zile.

Mykolenko a postat un mesaj dur pe Instagram, în care îi numește idioți pe fotbaliștii ruși care preferă să tacă în această perioadă.

"În timp ce tu, nenorocitule, rămâi tăcut alături de colegii tăi idioți din fotbal, civili pașnici sunt uciși în Ucraina. Voi, alături de copiii voștri, veți fi închiși în temniță pentru tot restul vieții. Și m-aș bucura", a scris Mykolenko.

Mykolenko calls out Artem Dzyuba on IG:

‘Whilst you remain silent bitch along with your shithead football teammates, peaceful civilians are being killed in ????????. You will be locked in your dungeon for the rest of your life and most importantly the lives of your kids. And I’m glad. pic.twitter.com/ak4nEuLq8s