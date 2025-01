În urma unei partide dominate de Rangers pe Ibrox, scor 3-0, cu Ianis Hagi strălucind printr-un gol spectaculos, antrenorul lui Celtic, Brendan Rodgers, a recunoscut superioritatea rivalilor, dar nu a ratat ocazia să arunce câteva săgeți ironice către adversari.



Celtic a fost complet depășită în această partidă, cu un raport al șuturilor de 24-4 în favoarea lui Rangers, iar la capitolul șuturi cadrate diferența a fost și mai evidentă: 9-1.

Antrenorul lui Celtic aruncă săgeți



Rodgers a descris jocul echipei sale ca fiind sub așteptări, dar nu s-a putut abține să nu amintească avansul semnificativ al lui Celtic în clasament, unde are un avantaj de 11 puncte în fața rivalilor.



„Am făcut foarte multe greșeli, mai ales în prima repriză. Ne-am prins singuri în capcană și am permis adversarilor să pună presiune. Rangers a fost echipa mai bună astăzi. Nu-mi dau seama dacă diferența de 14 puncte și-a spus cuvântul. Poate subconștient a contat. Energia din stadion și faptul că adversarii aveau ceva de demonstrat... toate acestea au jucat un rol. Nu am fost suficient de agresivi fără minge, iar cu mingea am fost prea lenți. Jucătorii nu sunt roboți, însă astăzi nu ne-a ieșit nimic”, a spus Rodgers.



În ciuda înfrângerii suferite, Celtic rămâne pe primul loc, iar Rangers mai are de recuperat mult pentru a amenința poziția de lider. Cu 14 meciuri rămase în sezon, lupta dintre cele două echipe continuă, iar următoarele confruntări se anunță cel puțin la fel de intense.