A câștigat trei trofee Champions League cu Real Madrid, dar vrea să meargă la Barcelona

Se pare că unul dintre portarii care sunt pe gustul Barcelonei este Keylor Navas, goalkeeper-ul liber de contract după despărțirea de Paris Saint Germain.

Deși a fost portarul celor de la Real Madrid, clubul alături de care a câștigat trei trofee Champions League, Navas și-ar fi dat acordul să meargă la Barcelona și chiar le-ar fi transmis catalanil că pretențiile sale financiare nu sunt o problemă.

Portarul din Costa Rica este cotat la 1,5 milioane de euro, conform Transfermarkt.

În cariera sa, Navas a mai apărat pentru Saprissa, Albacete, Levante, Real Madrid, PSG și Nottingham Forest.

