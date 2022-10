Unul dintre piloții McLaren anunță că nu va pilota în F1 în 2023! Când speră să revină

Prezent fără întrerupere în Formula 1 de la mijlocul sezonului 2011, Daniel Ricciardo va lipsi de la apel în 2023. Australianul, în vârstă de 33 de ani, a rămas fără opţiuni după ce Pierre Gasly a semnat cu Alpine, iar Nyck de Vries, cu AlphaTauri.

„Cred că asta e realitatea: nu voi fi pe grilă în 2023. Voi încerca să mă pregătesc pentru 2024. Este ca şi cum ai apăsa puţin butonul de pauză. Deşi pare amuzant să concurezi într-o altă disciplină, mental nu sunt încă pregătit pentru asta. Sunt încă atât de angajat (în Formula 1) şi cred că o perioadă fără să pilotez îmi va face bine”, a recunoscut Ricciardo, care are 8 victorii în 227 de Mari Premii.

