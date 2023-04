Mexicanul l-a devansat pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari), plecat din pole position, în timp ce pe poziţia a treia s-a clasat olandezul Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, care rămâne lider al clasamentului general înaintea Marelui Premiu de duminică.

Cursa de sprint, în care piloţii au parcurs 17 tururi de circuit, oferă puncte în clasament piloţilor clasaţi pe primele opt locuri. Astfel, învingătorul Sergio Perez a fost recompensat cu opt puncte, Charles Leclerc a primit şapte puncte, iar Max Verstapen a obţinut şase puncte.

Charles Leclerc va lua startul tot de pe prima poziţie a grilei şi în cursa principală de duminică, după ce a dominat calificările desfăşurate vineri la Baku.

La finalul cursei, cei doi piloți au avut un schimb de replici mai dur, în urma unui incident din timpul cursei. După starul cursei, la un viraj, Verstappen l-a depășit pe Russell, însă pilotul celor de la Mercedes l-a atins pe olandez și i-a provocat o gaură mare monopostului.

După încheierea cursei, cei doi piloți au avut un schimb de replici mai duri, Verstappen scăpând și un cuvânt injurios, care s-a auzit pe microfon.

"Nu a fost nimic personal. Am pierdut aderența", i-a spus George Russell. "Toți avem nevoie de aderență. Trebuia să lași un pic de spațiu", a replicat campionul mondial, adresându-i la final și o replică jignitoare.

