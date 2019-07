Michael Schumacher face progrese in recuperare si se uita la curse de Formula 1! Cine a facut anuntul URIAS

Michael Schumacher lupta in continuare pentru recuperare.

Jean Todt, fostul sef al lui Michael Schumacher de la Ferrari, anunta ca fostul mare pilot este pe maini bune, iar cei doi urmaresc Formula 1 impreuna la televizor. Sunt cele mai bune vesti posibile pentru fanii germanului, in absenta unor informatii clare de la familia lui Schumacher.



Jean Todt: Michael Schumacher lupta, e pe cele mai bune maini posibile!



"Sunt mereu atent cu ceea ce spun, dar e adevarat. Am vazut o cursa alaturi de Michael Schumacher acasa la el in Elvetia. Michael este pe cele mai bune maini posibile si este foarte bine ingrijit la el acasa. Nu va renunta si va lupta in continuare. Familia sa lupta la fel de mult si bineinteles ca prietenia noastra e la fel ca intotdeauna. Asta chiar daca nu mai comunicam la fel ca inainte. El continua sa lupte. Si familia sa lupta in acelasi mod", a spus Jean Todt, presedinte FIA si fostul sef al lui Schumacher la Ferrari.

Todt a explicat si motivul pentru care familia nu ofera mai multe detalii despre starea de sanatate a lui Schumacher.

"E o chestiune foarte privata. Dar sa stiti ca e foarte bine ingrijit, traieste impreuna cu familia sa intr-o casa intre Geneva si Lausanne. In final, doar gandurile pozitive il vor ajuta. Intreaga familie este foarte pozitiva in ciuda circumstantelor. Eu sunt foarte atasat de Michael. Nu a fost o persoana care sa ofere prietenie foarte usor, insa cu mine are o relatie puternica", a spus Todt la Radio Monte Carlo.

Michael Schumacher, accident de ski in decembrie 2013!

In ultima zi din 2013, Michael Schumacher a cazut pe partia de ski din Alpii francezi si s-a lovit la cap. A petrecut sase luni in coma, iar apoi si-a revenit si a fost mutat in casa din Elvetia, unde este ingrijit de o armata de oameni. Familia ofera foarte putine detalii despre starea sa reala de sanatate din chiar dorinta pilotului de a avea parte de intimitate deplina. Ultima informatie de la familia lui Schumacher a venit in ianuarie, cu ocazia implinirii a 50 de ani. Atunci, Michael Schumacher a fost mutat in vila familiei din Mallorca pentru a profita de vremea mai buna.



Mick Schumacher ii calca pe urme!

Numele Schumacher are sanse tot mai mari sa continue in Formula 1. Mick, fiul lui Michael, a condus in acest weekend monopostul Ferrari cu care Michael a cucerit ultimul titlu mondial. Acesta concureaza in Formula 2 pentru italienii de la Prema, care isi trimit pilotii mai departe in Formula 1 la Ferrari.