După muncă și răsplată! Max Verstappen va avea un salariu uriaș în 2022, după ce a câștigat titlul mondial în Formula 1 

Duminică, 12 decembrie, Max Verstappen (24 ani) a reușit să câștige primul său titlu mondial în Formula 1, la capătul unei curse nebune. Inginerii de la Red Bull Racing au știut să profite de accidentul în care a fost implicat Nicholas Latifi (26 ani), în turul 55 din 58, și i-au schimbat pneurile neerlandezului la apariția safety car-ului.

În fața acestei strategii, Lewis Hamilton (36 ani) nu a avut nicio șansă, pilotul lui Mercedes fiind depășit dramatic de Verstappen chiar în ultimul tur. Astfel, britanicul a rămas cu 7 titluri mondiale și a ratat șansa de a-l depăși pe Michael Schumacher.

VERSTAPPEN WINS THE WORLD CHAMPIONSHIP!!

WHAT A FINISH!!!! HE'S DONE IT!!!

A last lap pass decides the title. What a season.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3tpnyLo2DX