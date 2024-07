Acum mulți ani, când Michael Schumacher încă era pe val în Formula 1, fosta înotătoare s-a întâlnit cu pilotul german la Monza. Camelia Potec a avut șansa de a sta 15 minute alături de Schumacher, la o cafea.

Cum a reușit Camelia Potec să stea 15 minute de vorbă cu Michael Schumacher

Camelia Potec spune că a fost impresionată de modestia lui Schumacher:

"Mi s-a părut o persoană foarte modestă. Este o întreagă poveste despre cum am ajuns să ne întâlnim și cum am stat 15 minute de vorbă. Și cum știa că trebuie să ne întâlnim, era programată întâlnirea, și a ieșit personal să mă caute. Peste 1000 de oameni s-au dus să ia autografe și să vorbească cu el. Am stat 15 minute de vorbă cu el la o cafea, m-a impresionat modestia lui.

Mi s-a îndeplinit un vis atunci, mi-am dorit foarte mult să-l cunosc. Mi-am dorit foarte mult să mă duc să văd o cursă de Formula 1. Mai întâi am văzut cursa, apoi mi-am dorit mai mult de atât, să cunosc piloții. Nu a fost singurul pilot pe care l-am întâlnit, dar a fost momentul pe care l-am visat. Face parte din viața mea acun, ca o realizare îndeplinită de niște oameni cu suflet mare", a povestit Potec, la Poveștile Sport.ro.

Și românca traversa momentul de vârf al carierei la acel moment. Aceasta venea după medalia de aur cucerită la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004.

VIDEO Camelia Potec, la Poveștile Sport.ro

Camelia Potec a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Momentul în care a revăzut poza făcută acum mulți ani alături de Michael Schumacher poate fi vizionat la minutul 28:00.

Accidentul care i-a schimbat viața lui Michael Schumacher

De șapte ori campion mondial în Formula 1, Schumacher este imobilizat la pat de mai bine de zece ani. Acesta a suferit un traumatism cranian, pe 29 decembrie 2013, după o căzătură la schi. Accidentul s-a petrecut în stațiunea franceză Meribel.

Schumacher a căzut într-o zonă a pârtiei plină de pietre, iar impactul l-a lăsat inconștient. Legendarul sportiv a fost transferat de urgență la acel moment la spitalul din Grenoble. Acolo a fost operat de două ori, după care a fost plasat în comă. Schumacher s-a trezit după 6 luni, dar nu mai era același om.

Din momentul accidentului și până acum, familia Schumacher a decis să păstreze secret starea lui Michael. Și angajaților care lucrează în vila familiei le este interzis să scurgă informații în spațiul public.

Conform jurnaliștilor din străinătate, medicii ar încerca să regenereze sistemul nervos central al lui Michael Schumacher. Metodele folosite sunt în mare parte experimentale, dar până acum au funcționat. Cu toate acestea, progresul ar fi lent.

Ce spune soția fostului pilot

Soția lui Michael Schumacher, Corinna, a avut o apariție rară în anul 2021. Aceasta a vorbit, într-un documentar, despre cum s-a schimbat viața familiei sale după acel accident:

"Suntem împreună, trăim împreună acasă. El este supus unui tratament. Facem totul pentru a-i îmbunătăţi starea, pentru a ne asigura că se simte confortabil şi pentru a-l face să simtă familia noastră. Viaţa merge înainte. Michael ne-a protejat întotdeauna, iar acum noi îl protejăm pe Michael", a declarat Corinna Schumacher la acel moment.

Michael Schumacher și Lewis Hamilton sunt cei mai titrați piloți din Formula 1 în acest moment. Neamțul a fost încoronat campion mondial în 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004. De partea cealaltă, Hamilton a triumfat în "Marele Circ" în sezoanele 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 și 2020.