Câștigător surpriză în Marele Premiu al Ungariei! A cucerit primul său titlu în Formula 1

Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren) a obţinut duminică prima sa victorie în Formula 1, impunându-se în Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei.

Cursa s-a desfăşurat duminică pe circuitul Hungaroring (4,381 km), fiind urmat de coechipierul său britanic Lando Norris, plecat din pole position, şi de un alt britanic, Lewis Hamilton (Mercedes).

Oscar Piastri a reuşit acest succes în urma unei strategii a echipei McLaren, care va stârni multe discuţii, site-ul eurosport.fr vorbind de "un mic gust amar". La ordinele echipei, Lando Norris l-a lăsat pe australian în faţă când mai erau trei tururi.

