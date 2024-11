Supercomputer-ul a stabilit: cel mai probabil adversar al lui FCSB în primăvara Europa League

Campioana României a acumulat 10 puncte în primele 5 etape din faza principală și este destul de sigură că punctajul este suficient pentru a se clasa în primele 24 de echipe. Pentru a elimina orice dubiu, FCSB ar trebui să mai obțină măcar un punct din următoarele trei dueluri, cu Hoffenheim, Qarabag și Manchester United.

Proiecție: Real Sociedad, cea mai probabilă adversară a lui FCSB din 16-imile Europa League, la momentul actual



Statisticienii de la Football Meets Data au realizat o proiecție a modului în care pot arăta meciurile din 16-imile și optimile Europa League, în funcție de clasamentul actual din faza principală și în funcție de meciurile pe care fiecare echipă le mai are de disputat.



FCSB, văzută cu 99% șanse de a termina în primele 24, ar putea da peste Real Sociedad în 16-imile Europa League. Este proiecția realizată de Football Meets Data pe baza noului format UEFA, care stabilește modul în care sunt împerecheate echipele în fazele eliminatorii.



Dacă va trece de Real Sociedad, cea mai probabilă adversară din optimi a lui FCSB este văzută, la momentul actual, Lazio. Italienii sunt lideri în Europa League, cu 13 puncte în primele 5 runde.



Real Sociedad se află în prezent pe locul 16 din Europa League, cu 7 puncte. Formația antrenată de Imanol Alguacil a înregistrat până acum următoarele rezultate: 1-1 vs. Nice, 1-2 vs. Anderlecht, 2-1 vs. Maccabi Tel Aviv, 1-2 vs. Viktoria Plzen și 2-0 vs. Ajax.



În ultimele trei etape din Europa League, formația din LaLiga va înfrunta Dinamo Kiev (acasă), Lazio (deplasare) și PAOK Salonic (acasă).

Cum vor fi împărțite echipele din Europa League după faza principală, în funcție de locul din clasament