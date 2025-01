Toate biletele pentru meciul cu Manchester United s-au vândut încă din luna decembrie, iar la meciul de pe Arena Națională sunt așteptați peste 50.000 de spectatori, inclusiv 3.000 din tabăra englezilor.

Florin Gardoș: "FCSB - Manchester United poate produce o atmosferă cum rar se vede în Europa"

Florin Gardoș (36 de ani), fost fundaș la FCSB și în Premier League, la Southampton, spune că nu poate da un pronostic, însă certitudinea lui este că atmosfera de pe Arena Națională va fi extraordinară, una "cum rar se vede în Europa".

"Strict fotbalistic, nu prea știu ce așteptări să am de la FCSB - United. FCSB a avut un sezon foarte bun în Europa, iar United e într-o situație atât de dificilă cum probabil nu știu dacă a mai fost vreodată sau în ultimii 20-30 de ani. Nu știu la ce rezultat să mă aștept în privința rezultatului, dar cu siguranță va fi un spectacol și abia aștept să văd în tribune ce va fi.



Meciul de joi va fi o oportunitate pentru jucătorii de la FCSB să fie văzuți. Una e Midtjylland și alta e Manchester United, iar toată atenția va fi îndreptată spre ei.



Cred că un meci de genul ăsta poate să producă o atmosferă cum rar se vede în Europa. Și nu exagerez cu nimic! Depinde mult și cum va fi jocul. La noi contează mult să vadă oamenii o ocazie, să fie presiune, să fie ocazii, iar atunci toată lumea ia foc. Oricum, va fi o atmosferă frumoasă, asta e clar", a spus Florin Gardoș, într-un interviu pentru PRO TV.

Gardoș a învins-o pe Manchester United chiar pe Old Trafford

În perioada petrecută la Southampton, Gardoș a înfruntat o singură dată Manchester United, chiar pe Old Trafford, în sezonul 2014/2015, când "Sfinții" s-au impus cu 1-0 după un gol al lui Dusan Tadic. Gardoș intra atunci în minutul 21, în locul accidentatului Toby Alderweireld, iar în tabăra "Diavolilor Roșii" jucau fotbaliști precum David de Gea, Juan Mata, Wayne Rooney, Angel Di Maria sau Robin van Persie.

"Când am înfruntat-o eu pe Manchester United, era un United mult mai bun. Erau Van Persie, Rooney, o echipă impresionantă. Rămâne în top 3 momente frumoase din cariera mea. În Premier League, ce am simțit diferit a fost viteza de joc. Probabil asta vor simți și ei joi. Probabil o viteză de joc în plus față de Qarabag și sigur peste tot ce e în Liga 1", a mai spus Gardoș.

