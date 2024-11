Galatasaray - Tottenham s-a încheiat 3-2. Au marcat Akgun (6') și Osimhen (31', 39') pentru gazde, respectiv Lankshear (18') și Solanke (69') pentru oaspeți. Din minutul 60, Spurs a jucat în inferioritate numerică după ce tânărul atacant Lankshear a fost eliminat.

Pentru Tottenham a fost primul eșec în acest sezon de Europa League, după 3 victorii consecutive.

Drăgușin a fost integralist și a fost notat cu 3 de publicația Football London. Reporterii britanici prezenți la Istanbul suspectează că fundașul român a fost afectat de atmosfera incendiară de pe arena Galatei.



"A gafat la al doilea gol al lui Galatasaray, iar apoi l-a lăsat pe Osimhen să ajungă în spatele său și să înscrie din nou. Pasele sale și poziționarea au părut afectate de atmosfera din stadion", a scris Football London despre Drăgușin.



3 este cea mai mică notă din tabăra lui Spurs. Doar mijlocașul Lucas Bergvall a mai fost notat cu 3.

Ange Postecoglou: "Rezultat dezamăgitor provocat de o primă repriză dezamăgitoare"

"Evident, un rezultat dezamăgitor. Prima repriză nu a fost bună. Nu am reușit să gestionăm bine anumite situații, în special cele în care ne aflam în posesie. Am pierdut multe mingi și am dat-o complet necesar adversarului de numeroase ori. Asta le-a permis celor de la Galatasaray să intre în joc.



Galatasaray are jucători buni în atac și le-am dat prea multe șanse. Am plătit prețul pentru asta. Nu ne-a ajutat nici faptul că am rămas în 10. Chiar și în 10 oameni cred că am jucat cel mai bun fotbal al nostru și am marcat golul al doilea. Am avut șanse și pentru al treilea.



Un rezultat dezamăgitor, provocat însă de o primă repriză ", a spus Ange Postecoglou, managerul lui Tottenham, după meci.