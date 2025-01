Tehnicianul lusitan a avut cuvinte de laudă la adresa roș-albaștrilor și a punctat că, în opinia sa, FCSB este foarte puternică la fazele fixe.

De altfel, Ruben Amorim a remarcat mai mulți jucători ai campioanei României: atacanții Daniel Bîrligea și David Miculescu, cei doi fundași centrali Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa, dar și fundașii laterali Vali Crețu și Risto Radunovic.

"Știu echipa, am studiat-o în pregătirea meciului. Este o echipă care uneori este diferită în Europa, fără a avea o posesie extraordinară, poate marca la fazele fixe. Are un atacant foarte rapid pe tranziție, Miculescu este foarte puternic, cei doi fundași centrali sunt foarte puternici în dueluri, cei doi fundași laterali care aleargă timp de 90 de minute. Trebuie să ne pregătim pentru asta și sunt sigur că putem lupta pentru victorie. Nu am vorbit cu Tony. (...)", a declarat tehnicianul lustian, la conferința de presă.

Mihai Stoica a reacționat după afirmațiile lui Ruben Amorim

La scurt timp după conferința de presă a antrenorului, Mihai Stoica nu a ratat ocazie de a transmite un mesaj scurt celor care îl critică pe David Miculescu şi a făcut şi o glumă.

"Ce îmi place, să îi aud pe ăştia care au o problemă cu Miculescu ... i-a pronunţat numele lui Miculescu. A zis că e puternic. Oare ce, crezi că i-am zis eu prin Tony da Silva ceva?", a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.