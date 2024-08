Risto Radunovic: ”Încă nu am făcut nimic în Europa!”

Risto Radunovic a declarat că este foarte mulțumit pentru calificarea în Europa League, chiar dacă, deocamdată, în opinia sa, roș-albaștrii nu au dovedit nimic în Europa.

Fundașul stânga al campioanei României se așteaptă la meciuri extrem de dificile în cea de-a doua competiție europeană din punct de vedere valoric, însă are încredere că FCSB poate face o surpriză extrem de plăcută.

”Meciul a fost foarte greu, dar mă bucur că ne-am calificat și suntem în Europa League. A fost senzațional, a fost un gol care a meritat. Când tragem linia după ambele meciuri, mi se pare că am fost mai buni. Nu avem reproșuri, mă bucur că am jucat returul la București, suporterii au contat foarte mult și vrem să ne revanșăm pentru începutul de campionat.

Era cel mai important să ne calificăm, am făcut un lucru bun, dar încă nu am făcut nimic în Europa. Europa League este foarte puternică, ne vom pregăti și am încredere în echipă”, a spus Risto Radunovic după meci.

FCSB își află adversarele din Europa League

După victoria obținută în fața lui LASK, FCSB are asigurate acum 8 meciuri în faza principală din Europa League - patru acasă, patru în deplasare.

Campioana României va fi în a patra urna valorică, iar la tragerea la sorți programată vineri, de la ora 14:00, va primi câte două adversare din fiecare urnă.