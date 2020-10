Reactii FABULOASE dupa meciul serii in Europa League! Milan abia s-a calificat fara Ibrahimovic

Italienii au facut 1-1 cu Rio Ave in timpul regulamentar. In prelungiri acestia au mai marcat cate un gol, ca mai apoi sa mearga la penalty-uri.

Dupa 12 penalty-uri executate, Milan a castigat cu scorul de 9-8, calificandu-se in grupe. Brahim Diaz, unul din eroii meciului a declarat dupa finalul meciului:

"Dupa meci ne-am atins telul: grupele UEFA Europa League. Este o partida de neuitat. Gigio este un portar extraordinar, stiam ca va apara ca sa ne califice. Din aceasta partida avem de invatat ca sa facem mai bine", a declarat Brahim Diaz, dupa partida.

Antrenorul milanului, Pioli, a fost mai sigur dupa meci, crezand pana la sfarsit in baietii sai:"Frica? Mereu am crezut in acest meci. A fost un meci magic. E prima data cand asa ceva s-a intamplat, insa asa e fotbalul"

