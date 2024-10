"Probleme mari!" Căpitanul campioanei FCSB, desființat de un fost jucător al Stelei

Olaru a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 56 al meciului, după ce în urma unui duel pentru minge s-a prăbușit pe teren, iar în cădere a agățat mingea cu mâna.

Din fericire pentru FCSB, gafa lui Olaru nu a costat-o cele trei puncte, jucătorii pregătiți de Elias Charalambous controlând foarte bine jocul.

Marius Baciu, fost jucător al Stelei înainte ca echipa să fie preluată de Gigi Becali, n-a avut milă de Darius Olaru.

"Cred că a fost bine că am luat 'roșu', pentru că simțeam că ne vom organiza mai bine. Am arătat un spirit fantastic. Dacă rămâneam în zece oameni am fi încercat să jucăm și s-ar fi creat multe șpații.

Olaru nu are nicio scuză. Căpitanul de echipă, atâtea nemulțumiri și dă din mâini… MM, sau antrenorii ar trebui să ia măsuri. Sunt foarte multe probleme de indisciplină, și Bîrligea a luat galben. A fost un arbitraj excepțional", a spus Marius Baciu, la Primasport.

După ce a învins RFS cu 4-1 în prima rundă, FCSB a continuat seria de succes și în meciul cu PAOK, acumulând șase puncte și poziționându-se pe primul loc în clasamentul grupei principale a Europa League.