Mihai Stoica este de părere că 1-1 ar fi fost scorul corect al partidei de la București. 1-1 arăta tabela în minutul 85, însă ulterior au urmat cele două goluri ale lui Malick Fofana.

Mihai Stoica, după FCSB - Lyon 1-3: "Nu meritam să pierdem. 1-1 era scorul corect"



MM spune că portarul Lucas Perri a făcut "meciul vieții" la București datorită celor două intervenții din prima repriză, dar și a celei de pe final, când Lyon avea 2-1.



"E frustrare mare pentru că am jucat foarte bine, cel puțin așa am văzut eu. Am făcut și greșeli. Din nefericire, n-am reușit să marcăm la început, așa cum n-am reușit să marcăm nici la meciul cu Manchester United. Lyon, de la mijloc în sus, e peste Manchester United. Greșelile noastre din care ei au marcat au fost provocate de ei pentru că sunt o echipă foarte bună.



Meciul ăsta, în mod normal, ar trebui să-l așezăm lângă meciul cu PAOK pentru că asta este o altă categorie de echipă. E o echipă care își permite să cumpere fotbaliști și să plătească 30 de milioane, ceea ce PAOK nu poate să facă. Dacă la PAOK vorbeam de Konstantelias și de Zivkovic, aici vorbim de Cherki, Tolisso și Mikautadze, jucători de un alt calibru.



Am făcut un meci foarte bun pentru că am avut ocazii și am jucat curajos, deși am avut o formulă de echipă pe care nu ne-am fi dorit-o. Nu ne întoarcem în timp să vorbim de Olaru, Lixandru și Octavian Popescu, dar măcar să-l fi avut pe Bîrligea, care era singurul atacant veritabil. Cu toate astea, am făcut un meci bun și sunt foarte mulțumit. N-am nimic de reproșat nimănui. Eu cred că nu meritam să pierdem. 1-1 era scorul corect. La 2-1 am avut o ocazie la cornerul lui Risto. Culmea, ajungi la nivelul ăsta, iar portarul lor face meciul vieții", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Returul Lyon - FCSB este programat joi, 13 martie, de la ora 22:00, în Franța. Câștigătoarea acestui duel se califică în sferturile de finală din Europa League, unde va da peste Real Sociedad sau Manchester United (1-1, în tur).

VIDEO Tribunele de pe Arena Națională la FCSB - Lyon