Campioana României s-a calificat, astfel, în grupele competiției, după 1-1 în tur și 1-0 în retur cu LASK Linz, și va fi geană vineri pe tragerile la sorți pentru Europa League.

MM Stoica a reacționat imediat după ce FCSB s-a calificat în Europa League: ”Să vină Manchester United”

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a reacționat sincer după meciul cu LASK Linz și a ținut să evidențieze faptul că o vrea pe Manchester United adversara roș-albaștrilor.

”Copy paste după meciul de la Budapesta, când arbitrul arată cinci minute şi noi dăm gol. La pauză puteai să mai comentezi, să critici, dar în a doua am fost net superiori. Au avut şi ei două situaţii, iar Târnovanu s-a remarcat, dar efortul făcut de băieţi... Era păcat să nu câştigăm. Nu mai ieşeam din terenul lor. Nu luaţi doar golul, că e de autor cum rar vezi, dar luaţi după ce a dat golul ce cursă a putut face şi să-l tamponeze pe un adversar, ca să câştige şi timp. Formidabil fotbalist! Nu e chiar aşa jale, dacă pleacă Olaru.

Am spus şi ieri, că dacă împingem meciul după minutul 70 suntem peste adversarii noştri, exact ca în tur, că se aruncau pe spate după meci. Am dominat din punctul ăsta de vedere, iar astea sunt victoriile mari. E un club cu 37 de milioane buget şi e reconfortant. Nu e cea mai bună echipă din lume, nu am spus asta, nici că au străini deosebiţi.

Da, eu făcusem un program în ianuarie, iar acum începem mai devreme. Suntem la un pas să batem recordul de meciuri europene, pe care l-am stabilit în 2005-2006, când am jucat 18 meciuri, iar noi vom juca 16. Dacă facem o minune şi mergem mai departe egalăm recordul. Să ne lăsaţi să ne pregătim de tragerea la sorţi.

Vali Argăseală are misiune specială să aducă Manchester United pe Arena Naţională. Sunt chitit pe ei de mult. În vestiar e linişte, că au răguşit unii. Sărbătoresc cu apă, că nu se consumă băuturi alcoolice la Europa League”, a spus Mihai Stoica la televiziunea Prima Sport.

Unicul gol al partidei a fost marcat de căpitanul Darius Olaru în prelungirile partidei, după o acțiune individuală încheiată cu un șut puternic, la care portarul advers nu a putut interveni.

Calificarea în Europa League îi va asigura lui Gigi Becali 3,6 milioane de euro din partea celor de la UEFA, sumă la care se vor adăuga și alți bani în funcție de rezultatele echipei din grupă.

O victorie este recompensată cu 600.000 de euro, în timp ce, pentru un rezultat de egalitate, UEFA acordă 200.000 de euro.