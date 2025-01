Înaintea jocului la care sunt așteptați peste 50.000 de spectatori, atât FCSB, cât și Manchester United au asigurată o clasare în primele 24 de echipe, ceea ce înseamnă o calificare măcar în play-off-ul pentru optimi. Totuși, ambele păstrează șanse pentru top 8, ceea ce ar însemna accederea directă în optimi.

Manchester United și-a făcut calculele pentru meciul cu FCSB. Inclusiv o remiză ar trebui să fie suficientă pentru top 8



Manchester United și FCSB sunt separate de doar un punct. Echipa lui Ruben Amorim a urcat pe 4, cu 15 puncte, după victoria cu Rangers (2-1), în timp ce campioana României a încheiat runda a șaptea pe locul 8, cu 14 puncte.



Vineri, Manchester United a publicat pe site-ul oficial un material în care prezintă mai multe scenarii pentru meciul cu FCSB. Englezii au explicat cum ar putea rămâne în top 8 din Europa League, în funcție de rezultatul din România.



Concluzia celor de la Manchester United este că există șanse foarte mari ca inclusiv o remiză la București să fie suficientă pentru o clasare în primele 8. Nu același lucru se poate spune și despre situația lui FCSB (DETALII AICI).



"Lazio și-a asigurat practic primul loc în Europa League după ce a câștigat 19 dintre cele 21 de puncte posibile. Frankfurt și Bilbao au 16 puncte, în timp ce United are 15 momentan. Lyon, Tottenham, Anderlecht și FCSB, care este ultima noastră adversară din faza principală completează top 8, toate fiind la egalitate, cu 14 puncte.



Acest lucru înseamnă că o victorie în România joia viitoare ne-ar garanta un loc în optimile de finală ale Europa League, dar și o clasare pe locul 2, 3 sau 4, în funcție de rezultatele care se vor înregistra la meciurile Roma - Frankfurt și Athletic Bilbao - Viktoria Plzen.



Este foarte probabil ca și o remiză la București să fie suficientă pentru a ne asigura o clasare în primele 8, având în vedere că FCSB ar rămâne sub noi în clasament. Dintre echipele din afara top 8, doar Galatasaray și Bodo/Glimt ne-ar putea egala, deci pentru a coborî ambele ar trebui să câștige - ultima la două goluri - iar Lyon, Tottenham și Anderlecht să obțină și ele trei puncte în ultima etapă.



United este neînvinsă în acest sezon din Europa League, însă dacă FCSB va reuși să câștige, tot am putea să ne calificăm direct în optimi. Totuși, în acest caz, ar trebui să fim ajutați de rezultatele câtorva echipe, inclusiv Plzen și Olympiacos (ambele cu 12 puncte), care ar trebui să se încurce.



Încă mai sunt multe lucruri de confirmat, însă din fazele eliminatorii situația va fi mai simplă, după ce tabloul se va confirma", scrie site-ul oficial al lui Manchester United.

Reacția lui Ruben Amorim după 2-1 cu Rangers și înaintea meciului cu FCSB

Manchester United a obținut o victorie la limită cu Rangers, pe teren propriu, scor 2-1, și a urcat pe locul patru în clasamentul grupei principale din Europa League. Gruparea din Premier League a condus cu 1-0 pe Old Trafford, printr-un autogol al lui Butland, iar Garnacho a lovit bara, însă scoţienii au egalat pe final, prin Dessers. Cele trei puncte au venit după golul marcat de Bruno Fernandes, cu câteva secunde înaintea fluierului final.

După meci, tehnicianul lui Manchester United a vorbit despre 'anumite decizii proaste' luate de echipa sa pe durata partidei, dar și despre ultima confruntare din grupă, cu FCSB.

"Ne-am descurcat bine cu mingea. Cred că am început bine, apoi am pierdut controlul jocului, din cauza unor decizii proaste, dar băieții au făcut foarte bine. Am fost aproape de al doilea gol de mai multe ori, a fost dificil, dar au recuperat.

Nu am jucat cel mai bun meci, dar trebuie să ne regrupăm pentru ultima partidă. Știu că adversarul va fi diferit. Cred că trebuie să fim mai cinici în momentele potrivite, deoarece asta ne poate ajuta mult", a declarat Ruben Amorim, citat de Daily Record.