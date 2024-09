Căpitanul echipei de fotbal FCSB, Darius Olaru, autor a două goluri în partida cu formaţia letonă RFS din Europa League, scor 4-1, a declarat că el şi colegii săi ştiau că trebuie să înceapă competiţia cu dreptul şi a subliniat că pe baza acestui rezultat pot construi în continuare.

"Mă bucur că am reuşit să îmi ajut echipa prin cele două goluri, însă cel mai important pentru noi este că am reuşit această victorie.

Au fost momente frumoase alături de fanii noştri, ne bucurăm că am marcat patru goluri pentru ei. Au venit în număr mare şi au meritat această victorie.

Ştiam că trebuie să începem cu dreptul, era cel mai uşor meci. Pe baza acestui rezultat putem construi în continuare", a afirmat el la postul Digi Sport.

Olaru s-a arătat bucuros şi de reuşitele colegilor săi, Daniel Bîrligea şi Marius Ştefănescu. "Şi Ştefănescu, şi Bîrligea au nevoie de goluri, aşa îşi construiesc moralul şi pot avea mai multe reuşite pe viitor. Avem nevoie de ei şi sunt sigur că ne vor ajuta", a menţionat Darius Olaru.

"Am câştigat azi prin calitatea noastră. Avem calitate în faţă, am avut azi şi un gazon foarte bun, am marcat patru goluri şi e foarte bine pentru acest început în Europa League.

Deocamdată nu vreau să mă gândesc la meciul cu PAOK Salonic, avem meci la Sfântu Gheorghe în două-trei zile şi trebuie să strângem puncte în campionat", a adăugat fotbalistul.

Greul abia acum începe pentru FCSB



FCSB a învins echipa letonă RFS cu scorul de 4-1 (2-1), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în prima etapă din noul format al Europa League la fotbal.

Campioana României a făcut poate cel mai bun joc al său din acest sezon, subliniazp Agerpres, câştigând prin golurile marcate de Daniel Bîrligea (8), Marius Ştefănescu (32), Darius Olaru (58, 69), în timp ce golul balticilor a fost reuşit de Ziga Lipuscek (23).

FCSB le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe PAOK Salonic (3 octombrie, în deplasare), Glasgow Rangers (24 octombrie, în deplasare), FC Midtjylland (7 noiembrie, acasă), Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).