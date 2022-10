Jose Mourinho, unic în Europa! A depășit recordul la Sir Alex Ferguson

Mourinho a ajuns la victoria cu numărul 107 în toate competiţiile europene. Roma a deschis scorul la Helsinki prin englezul Tammy Abraham (41), dar HJK a egalat după pauză, prin Perparim Hetemaj (54). Giallorossi au obţinut victoria graţie autogolului marcat de Arttu Hoskonen (62).

AS Roma are nevoie de o victorie cu Ludogoreţ Razgrad, în data de 3 noiembrie, pe Stadio Olimpico, pentru a se califica în faza următoare.

Echipa antrenată de Mourinho ar terminat pe locul secund şi va juca un baraj pentru calificarea în optimile Europa League cu o formaţie clasată pe locul al treilea în Liga Campionilor.

Jose Mourinho overtakes Sir Alex Ferguson to become the manager with the MOST wins in the European Club Competition History with 107 wins.

