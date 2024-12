Hoffenheim, locul 7 în precedentul sezon din Bundesliga, traversează o perioadă modestă, cu trei eșecuri și o remiză în ultimele patru meciuri oficiale. Totuși, directorul sportiv Andreas Schicker spune că nu se poate pune problema unei crize în cadrul clubului.

Andreas Schicker, directorul sportiv al lui Hoffenheim, declarații înaintea meciului cu FCSB



Schicker spune că vede semne de îmbunătățire sub comanda noului antrenor Christian Ilzer și este optimist că fostul tehnician de la Sturm Graz va reuși să redreseze corabia.



"Nu am considerat niciodată că este vorba de o criză pentru că știm că este un proces care necesită timp. Dacă ne uităm la campionat, acolo unde este obiectivul nostru principal, am câștigat patru puncte în trei meciuri: am câștigat acasă cu Leipzig, am făcut un meci slab contra lui Mainz și unul foarte bun împotriva lui Freibrug", a spus Andreas Schicker, potrivit Kicker.



Deși în presa germană apăruse informația potrivit căreia Christian Ilzer ar putea fi demis din cauza rezultatelor modeste, la mai puțin de o lună de la numire, Andreas Schicker exclude și această variantă.



"Stilul lui Ilzer? S-a văzut că se încearcă un joc foarte vertical, cu o reacție bună atunci când pierdem mingea. Am avut un joc bun și în momentele de posesie. Consider că este un pas înainte, în ciuda faptului că a avut parte de puține antrenamente", a mai spus Schicker.



În ceea ce privește meciul de joi cu FCSB, directorul sportiv de la Hoffenheim a declarat: "Cu siguranță ne dorim să avansăm în Europa League. Este important să obținem trei puncte joi contra lui FCSB".