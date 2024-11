Echipa pregătită de Elias Charalambous se află pe locul 8 în clasamentul din Europa League cu 9 puncte consemnate după 4 etape desfășurate.



În consecință, campioana României a înregistrat trei victorii și un eșec în Europa League: 4-1 vs. RFS, 1-0 vs. PAOK, 0-4 vs. Rangers și 2-0 vs. Midtjylland.



Helmut Duckadam, pronostic pentru FCSB - Olympiakos: ”Pe acest scor aș merge”



Helmut Duckadam, fost președinte de imagine la FCSB, sugerează că FCSB - Olympiakos fie se va încheia la egalitate, scor 1-1, fie că roș-albaștrii se vor impune cu 2-1.



”(n.r. Ce pronostic aveți pentru meciul de joi?) Aș merge pe un 1-1 sau 2-1 pentru FCSB, la meciul cu Olympiakos”, a spus Helmut Duckadam, potrivit ProSport.



FCSB va avea însă de furcă împotriva grecilor, chiar dacă formația lui Elias Charalambous va juca acasă



Olympiakos, în campionatul Greciei



Dacă FCSB și-a făcut încălzirea înaintea duelului din Europa cu Unirea Slobozia, meci încheiat 4-1, Olympiakos și-a turat motorul cu AEK, locul 4 din Superliga Greciei, încheiat 4-1 în favoarea adversarei roș-albaștrilor.



Olympiakos are trei victorii consecutive în campionat și se situează în vârful clasamentului cu 24 de puncte, la o lungime distanță de ocupanta locului secund, PAOK, și la două de Panathinaikos, care completează podiumul.



Formația dirijată de Jose Luis Mendilibar a înregistrat, așadar, în campionat, șapte victorii, la care s-au adăugt trei rezultate de egalitate și două înfrângeri. Olympiakos a înscris 21 de goluri și a încasat 10.