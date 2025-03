Gigi Becali are multe defecte, însă la el „ce-i în gușă și-n căpușă“. Pornind de aici, latifundiarul din Pipera n-a fost fals niciodată, spre deosebire de alți conducători din fotbalul nostru, și a spus, răspicat, că finanțează FCSB pentru a câștiga bani, după ce a dobândit deja notorietate.

În acest context, patronul roș-albșatrilor a vorbit despre meciul de astăzi (ora 19.45), cu Lyon, și, în dialog cu gsp.ro, a recunoscut că e preocupat de această dublă din optimile Ligii Europa din motive strict financiare. Sport.ro a prezentat aici miza financiară a confruntărilor FCSB – Lyon (6 și 13 martie).

„Ce emoții să mai am? Emoții de calificare? Gata! Nu mai am emoții. Acum totul depinde de ce vrea Dumnezeu. Mai e vorba de emoții?! Noi am vrut în Europa, ca să luăm bani. Și am luat peste 15 milioane de euro. Mai putem să luăm 3-4 milioane, dacă ne calificăm, dar asta ține de ce vrea Dumnezeu. Lyon e echipă prea puternică! Emoții poți să ai doar când joci cu echipe care sunt de valoarea ta. Când adversarul e așa puternic, îți pui baza în Dumnezeu. Să fie ce vrea El“, a spus finanțatorul campioanei României.