Astfel, roș-albaștrii vor trebui să dispute play-off-ul de calificare în optimile de finală ale competiției, unde o vor întâlni pe PAOK sau pe St Gilloise.

Florin Tănase: ”Dacă jucam ce știam noi, în sistemul pe care l-am jucat până acum, poate era altceva!”

Florin Tănase a recunoscut superioritatea echipei din Premier League, iar atacantul campioanei României a mărturisit că echipa sa nu ar fi meritat nici măcar un rezultat de egalitate.

Tănase crede că FCSB și-a creat puține ocazii în meciul cu Manchester United din cauza sistemului ales de Elias Charalambous. Fotbalistul consideră că roș-albaștrii ar fi trebuit să evolueze în sistemul obișnuit , 4-3-3, nu într-o apărare cu trei fundași centrali.

”Știam că va fi un meci dificil, am jucat împotriva unei echipe mari, cu jucători de calitate foarte bună. Din păcate, nu am reușit să producem un rezultat bun. Am simțit că se poate, dar am jucat prea jos, nu am pus presiune. Ca să câștigi, trebuie să pui presiune ca ei să greșească.

Nu că nu am avut suficiente mingi, ci din cauză că ei aveau superioritate, eram eu și Bîrligea, alergam de la unul la altul, e greu să produci ceva. Nu e confortabil, ești nevoit să o faci, trebuie să o faci, dar să ai și șanse să recuperezi.

Nu știu cât s-a resimțit, am încasat primul gol dintr-o fază fixă, dintr-un aut, trebuia să fim mai atenți. Nu meritam nici măcar un egala, trebuie să fim corecți.

Vom vedea ce adversar vom avea, e clar că nu va fi un meci ușor. Cu PAOK am jucat, e o echipă cu calitate foarte mare.

Dacă jucam ce știam noi, în sistemul pe care l-am jucat până acum, poate era altceva sau cel puțin aveam mai multe șanse”, a spus Florin Tănase la final.

Clasamentul final din Europa League