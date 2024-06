Florin Maxim a văzut cu cine a picat Corvinul în Europa League și a reacționat imediat

Corvinul Hunedoara s-a calificat în preliminariile Europa League, după ce a triumfat în Cupa României. Echipa lui Florin Maxim s-a impus la loviturile de departajare în finala cu Oțelul Galați, scor 2-2 (3-2 d.l.d.). Formația hunedoreană va înfrunta vicecampioana Ungariei, Paksi FC, în primul tur preliminar al Europa League.

Florin Maxim: "Sunt o echipă compactă"

Corvinul, care evoluează în liga secundă, va juca primul meci în deplasare, pe 11 iunie. Returul va fi jucat la Sibiu, o săptămână mai târziu, pe 18 iulie.

”O echipă care a terminat pe locul doi în campionatul Ungariei, un campionat care dă, de ceva vreme, jucători în vestul Europei. Sunt o echipă compactă, matură, formată doar din jucători maghiari, o grupare solidă, din ce am apucat să văd până acum, dar au şi ei punctele lor mai puțin bune, pe care vreau să cred că le putem specula'', a declarat Maxim. Mesajul a fost postat pe pagina oficială a clubului.

Paski, o echipă care stă bine fizic

”Stau bine fizic, aşa că va trebui să fim şi noi la înălțime, ne aşteaptă o dublă dificilă!'', a mai spus tehnicianul.

"E îmbucurător că vom juca returul la Sibiu şi faptul că pentru suporterii noştri va fi mai uşor să ajungă în țara vecină, decât dacă am fi jucat, de pildă, în Kazahstan. Sper ca şi acest factor să conteze şi îmi doresc ca, indiferent de rezultatul din primul meci, să avem un stadion plin la Sibiu. Pentru că am demonstrat că în fotbal se poate orice, împreună am crezut, împreună am reuşit!", a concis Florin Maxim.

Pe cine poate întâlni Corvinul Hunedoara în turul 2 preliminar Conference League

Dacă va fi eliminată de Paski FC (Ungaria) în turul 1 preliminar din Europa League, Corvinul Hunedoara va juca în turul 2 preliminar din Conference League. Formația din Liga 2 poate întâlni următoarele adversare: