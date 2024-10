Philippe Clement l-a trimis pe internaționalul român la echipa a doua după ce acesta a revenit de la Deportivo Alaves, pentru a-l forța să plece, însă Hagi a rămas, s-a antrenat, iar acum a fost rechemat la prima echipă.



Deși a fost "iertat" de club, Ianis Hagi nu poate evolua în tricoul lui Rangers în Europa, deoarece nu a fost inclus pe lista trimisă la UEFA.

Dragomir, convins că Ianis Hagi va pleca de la Rangers



Dumitru Dragomir este de părere că Ianis Hagi ar trebui să-și caute cât mai curând o echipă care să-i ofere încredere.



"Cred că până la urmă va primi ceea ce merită. E un jucător bun, fotbalist care poate juca la mai multe echipe din Europa, așa că nu trebuie să rămână acolo. Convingerea mea e că trebuie să plece, dar nu împrumutat. Să plece definitiv, să fie cumpărat și folosit.



Atunci când un club te cumpără, arată că are încredere în tine. Iar Ianis are nevoie de asta. E un jucător talentat, care se dăruiește, care pasează bine cu ambele picioare, șutează puternic. Are mai multe calități, e un fotbalist de top. Dar a avut acest ghinion cu accidentarea. Acum să nu ne gândim că ar trebui să se lase. Nici vorbă", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Golazo.



Rangers întâlnește FCSB în etapa a treia din grupa principală a Europa League, joi, ora 22:00, pe stadionul Ibrox (Glasgow). Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.