Arbitrul albanez Juxhin Xhaja va conduce meciul pe care FCSB îl va disputa cu echipa germană Hoffenheim pe Rhein-Neckar-Arena din Sinsheim, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

După cinci etape, FCSB ocupă locul 10 în clasamentul Europa League, cu 10 puncte, iar Hoffenheim se află pe 25, cu 5 puncte.

Înaintea confruntării din Germania, Darius Olaru a vorbit despre miza partidei, dar și despre faptul că FCSB pornește cu șansa a doua, ceea ce ar putea reprezenta un avantaj.

"Va fi un meci important, cred că vom porni din nou cu șansa a doua, cumva ne-am obișnuit. În afara primului meci, în care am fost favoriți, apoi am pornit cu șansa a doua, dar asta nu ne-a făcut să nu tratăm meciurile la victorie, cred că la fel trebuie s-o facem și joi.

Aștept și meciul cu Manchester United, cu toții ne-am dorit Manchester când a fost tragerea la sorți, chiar dacă va fi un meci în care vom întâlni adversari mai dificili.

Aș putea spune că a fost un an perfect pentru mine. Mi-am îndeplinit visul, am câștigat campionatul cu echipa, după care am fost la EURO cu naționala. Nu în ultimul rând, avem rezultate destul de bune în Europa, ceea ce mă face să cred că a fost un an perfect.

Ne-am revenit și în campionat, am reușit să câștigăm multe puncte în ultimul timp și ne bucurăm, trebuie să continuăm la fel. Avem mult de muncă, ne așteaptă un an foarte greu. Va fi un sezon disputat, totul se va juca în play-off. Acolo vom vedea și cine va rezista", a declarat căpitanul FCSB-ului.

Hoffenheim, obligată să câștige contra lui FCSB: "Cu siguranță vrem să avansăm"



Andreas Schicker, directorul sportiv al lui Hoffenheim, a adus în discuție și meciul cu FCSB de joi. Oficialul clubului german spune că se gândește doar la victorie pentru a păstra șanse importante la o clasare în primele 24.



"Sunt mulțumit de prestația de astăzi a echipei. Am jucat bine în multe perioade ale jocului și am avut ocaziile mai mari. Din nefericire, am încasat un gol din fază fixă și am fost conduși, însă am egalat rapid cu un gol frumos.



Astăzi am făcut un meci foarte bun contra unei echipe care comite puține greșeli. În ultimele minute s-a văzut că am suferit, dar toți jucătorii și-au împins limitele. Cu siguranță vrem să avansăm în Europa League. Este foarte important să câștigăm joi împotriva lui FCSB", a spus Andreas Schicker.