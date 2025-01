Mihai Lixandru: "Sper să prind finala sau semifinala Europa League"



FCSB ar putea merge direct în optimile Europa League, însă pentru o astfel de calificare pare obligată să învingă Manchester United pe Arena Națională.



Printre jucătorii absenți de la FCSB se numără Mihai Lixandru, jucătorul operat în octombrie după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate. Mijlocașul este așteptat să revină pe teren la începutul play-off-ului din Superliga, după ce recuperarea sa a decurs excelent.



În ziua meciului cu Manchester United, Lixandru a fost prezent la un eveniment din București în care au fost aduse trofeele UEFA Europa League și UEFA Conference League. Jucătorul celor de la FCSB speră că echipa sa va avea un parcurs foarte lung în acest sezon european, gândindu-se inclusiv la o semifinală sau o finală.



"Am crescut cu meciurile istorice pe care le-au făcut în Europa League, cum ar fi cele cu Ajax și Chelsea. Mereu vorbesc cu Pinti și cu Chiri despre asta. Îmi doream și eu să trăiesc momentele frumoase și de neuitat din acest an. Din păcate, până acum, mai mult am lipsit decât am jucat. Am jucat doar în două meciuri. Cine știe, poate prind finala sau semifinala, sper să mă ajute băieții.



Deocamdată, echipa noastră a demonstrat în această campanie că românii pot scoate capul în Europa și că avem valoarea necesară. Sper ca drumul nostru să fie cât mai lung. Deocamdată, îi susțin din tribune și sper să fie sănătoși", a spus Mihai Lixandru.

FCSB – Manchester United, meci de 4,5 milioane de euro pentru Gigi Becali

Gigi Becali a explicat că, în cazul unei victorii cu United, formația sa va adăuga suma de 4,5 milioane de euro la cele câștigate deja în acest sezon european.

„E o zi istorică pentru fotbalul românesc. Să joci Manchester... Ei au adus deja 3.000 de suporteri. Am luat un milion din bilete, e plin stadionul. Putem să-i batem. Eu spun ce cred. N-ai cum s-o bați pe Manchester decât dacă vrea Dumnezeu. Eu am cerut Manchester la București la tragerea de la sorți. Și pe PAOK. A ieșit la tragere. Doar mâna lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu îi poate bate. E vorba de bani aici, dacă eu bat Manchester astăzi, iau cam 4 milioane și jumătate, am făcut calculul“, a spus Becali, la Digisport.

Calculul său include, pe lângă banii obținuți din vânzarea biletelor, suma acordată de UEFA pentru o eventuală victorie (450.000 de euro), plus cea pentru calificarea directă în optimi (1.750.000 de euro). La ele, se adaugă ce poate obține FCSB din „Market pool“. La acest ultim capitol, socotelile țin de UEFA, în funcție de diferite criterii, la finalul sezonului european.