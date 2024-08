Ajax s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 13-12 la loviturile de departajare. A fost 1-0 pentru "lăncieri" în turul din Grecia, 1-0 după 90 de minute pentru Panathinaikos la retur, iar partida a ajuns la loteria penalty-urilor.

Duelul de pe Johan Cruijff Arena a fost plin de dramatism. Panathinaikos a trimis meciul în prelungiri după un gol înscris de brazilianul Tete în minutul 89.

În prelungiri, Ajax a avut un gol anulat de VAR, iar partida a ajuns la loviturile de departajare, unde au fost nu mai puțin de 34 de șuturi. Olandezii au avut de patru ori șansa de a marca și de a închide meciul în urma ratărilor lui Panathinakos, însă în niciuda dintre ocazii nu au transformat.

Eroul serii este cu siguranță portarul Remko Pasveer, în vârstă de 40 de ani. Goalkeeper-ul lui Ajax a apărat cinci lovituri de departajare executate de Panathinaikos și a transformat când i-a venit rândul.

Ajax beat Panathinaikos on penalties. There were 34 penalties in the shoot out! https://t.co/Z8mX4XOmpR pic.twitter.com/cNlrZj4S2N