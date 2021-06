Frank de Boer, prima victima a Campionatului European! Tarile de Jos a decis sa se desparta de fostul jucator al Barcelonei

Eliminarea Tarilor de Jos a produs un val de dezamagire printre fanii formatiei.

Vazut de specialisti ca fiind unul dintre cei mai slabi antrenori din fotbalul mare, Frank de Boer nu a reusit sa aiba rezultatele asteptate nici la nationala Tarilor de Jos, dupa ce a avut in trecut mai multe expriente nereusite care i-au "patat" CV-ul.

Printre acestea se numara si o exprienta de la Crystal Palace, unde nu a rezistat decat 4 etape, formatia engleza inregistrand in acest timp tot atatea infrangeri, fara a marca vreun gol. De altfel, anumiti ziaristi l-au catalogat ca fiind cel mai slab antrenor din istoria Premier League dupa scurta aventura de la Crystal Palace.

Acum, nationala Tarilor de Jos parea ca are parte de un Campionat European foarte bun, dupa ce in grupe a reusit sa invinga in toate cele 3 partide, insa la aparitia primului test adevarat, fotbalistii condusi de Frank de Boer au clacat si au fost eliminati din competitie de Cehia, 2-0, in optimi. Infrangerea i-a fost fatala selectionerului care a fost dat afara, se arata intr-un comunicat emis de Federatia Tarilor de Jos.