VEZI mai jos rezumatul partidei din sferturile de finală de la EURO 2024! Olanda, echipa care a eliminat România în optimi (3-0), va întâlni în semifinale naționala Angliei, care a trecut la lovituri de departajare, 5-3, de selecționata Elveției.

Turcia, în lacrimi după eliminarea de la EURO

Hakan Calhanoglu, liderul din teren al Turciei, și-a exprimat la final mâhnirea imensă și a fost consolat de adversarul său de sâmbătă, Denzel Dumfries. Olandezul e cel mai bun prieten de la Inter al lui Calhanoglu. Căpitanul naționalei Turciei și Denzel Dumfries au devenit în acest sezon campioni cu Inter.

"Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest traseu al nostru la Campionatul European. Am avut un turneu grozav. Suntem cu toții foarte triști, dar sperăm că vor veni și alte momente frumoase.

Din păcate, acesta este fotbalul. Am ajuns până aici. Dacă am făcut națiunea noastră să trăiască această emoție, am fost fericiți, dar acum e o mare tristețe. Eșecul face parte din fotbal... Fanii noștri ne-au aplaudat la finalul meciului, ceea ce este un semn bun", a spus starul lui Inter Milano.

Reacție de gentleman

Hakan Calhanoglu a terminat partida din sferturi în lacrimi VEZI GALERIA FOTO. Dumfries s-a bucurat inițial doar câteva secunde alături de colegii săi apoi a sprintat către Calhanoglu pentru a-l îmbrățișa.

Olandezul îl consideră pe fotbalistul turc un 'frate', iar presa din Italia a evidențiat de mai multe ori legătura lor strânsă de prietenie.

VIDEO REZUMAT Olanda - Turcia 2-1

Turcia - Olanda 1-2, la EURO 2024

Olandezii au început bine sfertul de finală disputat la Berlin, unde Gakpo (min. 6) şi Xavi Simons (min. 12) nu au prins poarta lui Mert Gunok. Golul a venit însă în cealaltă poartă, a lui Verbruggen. În minutul 35 Arda Guler a centrat excelent în faţa porţii, iar Samet Akaydin a reluat cu o lovitură de cap, deschizând scorul.

Elevii lui Ronald Koeman au încercat să înscrie, dar cea mai mare ocazie a reprizei secunde a fost cea a lui Arda Guler, sut în bară, în minutul 55. După zece minute Verbruggen a respins şutul lui Kenan Yildiz, iar atacantul Weghorst a intervenit în faţa lui Kaan Ayhan şi a trimis în afara terenului. Olandezii au egalat în minutul 70, prin Stefan de Vrij, lovitura de cap la centrarea lui Depay şi au întors rezultatul în minutul 76, prin autogolul lui Mert Müldür.

În minutul 90+1 Verbruggen a intervenit excepţional în faţa lui Kilicsoy şi turcii au cedat cu 1-2, chiar în faţa preşedintelui Erdogan, prezent în tribune, iar olandezii s-au calificat în semifinale, acolo unde vor întâlni echipa Angliei.