Cody Gakpo a fost cel care a deschis scorul în minutul 20, după un șut la colțul scurt la care Florin Niță nu a putut să intervină. Același Cody Gakpo a ”construit” faza golului de 2-0 în minutul 83, după ce a pasat decisiv pentru reușita lui Donyell Malen.

Tot Malen a închis tabela în prelungiri, după ce a luat o acțiune pe cont propriu și a reușit ”dubla” cu un șut pe jos, care l-a lăsat fără replică pe Florin Niță.

Andrei Rațiu (26 de ani) s-a impus ca titular pe postul de fundaș dreapta și a fost lăudat inclusiv de presa internațională pentru evoluțiile sale solide. S-a zvonit în ultima perioadă că românul ar fi dorit în Premier League, dar și la Atalanta Bergamo în Serie A.

Se pare că Brighton, una dintre echipele din prima jumătate a clasamentului din Premier League, ar vrea să-l transfere pe fundașul pentru care Rayo Vallecano cere zece milioane de euro.

„Brighon e interesată de fundașul dreapta al României de la EURO, Andrei Rațiu, și de mijlocașul olandez Mats Wieffer”, a scris jurnalistul Andy Naylor, corespondentul The Athletic pentru Brighton.

Brighton are interested in Romania's Euros right-back Andrei Ratiu and Feyenoord midfielder Mats Wieffer. #BHAFC https://t.co/8VKv1ayE53