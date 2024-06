Trei jucători ai României, în pericol să rateze posibilul meci din optimile EURO 2024. Ce spune regulamentul UEFA

România are garantată calificarea în optimile de finală în cazul în care nu pierde. Tricolorii s-ar putea califica în fazele eliminatorii și cu un eșec, însă ar depinde de rezultatul partidei Ucraina - Belgia.

Răzvan Marin, Nicușor Bancu și Marius Marin riscă să rateze meciul României din optimile EURO 2024

Meciul cu Slovacia prezintă și un grad de risc pentru trei dintre jucătorii României, care ar putea fi suspendați la meciul din optimi, în cazul în care tricolorii reușesc să se califice.

Răzvan Marin, Nicușor Bancu și Marius Marin sunt jucătorii care au văzut câte un cartonaș galben în primele două meciuri, cu Ucraina (3-0) și Belgia (0-2), astfel că un avertisment primit la meciul cu Slovacia le-ar interzice prezența în optimile de finală.

Conform regulamentului UEFA, un jucător care primește două cartonașe galbene în meciuri diferite este suspendat pentru o partidă. Cartonașele se resetează abia după faza sferturilor de finală.

Inclusiv cartonașele roșii se sancționează cu suspendare de un meci, însă pedeapsa poate fi mărită de comisiile din cadrul UEFA în cazul în care consideră că este necesar.

Cu cine poate juca România în optimile EURO 2024

1. România - 3 p (3-2)

2. Belgia - 3 p (2-1)

3. Slovacia - 3 p (2-2)

4. Ucraina - 3 p (2-4)

* Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

* Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată: câștigătoarea Grupei E vs. locul 3 din Grupa A/B/C/D, locul 2 din Grupa E vs. locul 2 din Grupa D, locul 3 din grupa E vs. locul 1 din Grupa B/C

Astfel, în acest moment, după meciurile de marți seara, știm și eventualele adversare ale României din optimile EURO 2024: