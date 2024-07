Ivan Toney a intrat în meciul cu Elveția în locul lui Harry Kane și a fost desemnat de Gareth Southgate să execute penultimul penalty la loviturile de departajare. Atacantul de la Brentford a executat cu sânge rece și nici măcar nu s-a uitat la minge. S-a uitat numai către Yann Sommer.

"The Coolest Man on The Planet"

A făcut 4-2, Amdouni a înscris și el pentru Elveția, iar Trent Alexander-Arnold a stabilit scorul final, 5-3, care a urcat-o pe Anglia în semifinala cu Olanda (2-1 cu Turcia).

În Daily Mail, Ivan Toney a explicat cum a executat penalty-ul. "Niciodată nu mă uit la minge când execut loviturile de departajare. Lumea poate spune că e ceva ciudat la mine, dar asta face parte din rutina mea", a spus atacantul în vârstă de 28 de ani, cotat la 50 milioane de euro.

"Ivan Toney mi-a adus aminte de Eric Cantona"

Fanii Angliei au scris pe Twitter și l-au lăudat pe Ivan Toney, cinci meciuri și un gol pentru reprezentativa The Three Lions. "The Coolest Man on The Planet!"

Danny Murphy: "Ivan Toney mi-a adus aminte de felul în care Eric Cantona executa loviturile de la 11 metri"

Ivan Toney really hit the no-look pen ???? pic.twitter.com/WlLfwPTlER — ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2024

Anglia - Elveţia 1-1 (0-0, 1-1), după prelungiri; 5-3, la loviturile de departajare

Au marcat: Bukayo Saka (80), respectiv Breel Embolo (75).

Au executat în ordine loviturile de departajare: Cole Palmer 1-0 (gol), Manuel Akanji 1-0 (ratare - apără Jordan Pickford), Jude Bellingham 2-0 (gol), Fabian Schaer 2-1 (gol), Bukayo Saka 3-1 (gol), Xherdan Shaqiri 3-2 (gol), Ivan Toney 4-2 (gol), Zeki Amdouni 4-3 (gol), Trent Alexander-Arnold 5-3 (gol).

Confruntarea dintre Anglia și Elveția a fost lider absolut de audiență, la PRO TV, în intervalul orar 19:00 – 21:40. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 7.2 puncte de rating și 36.3% cotă de piață, față de locul 2 care avea doar 2.4 puncte de audiență și 11.9% share. De-a lungul difuzării, aproape 1.5 milioane de români s-au bucurat de spectacol, iar în minutul de aur, la ora 21:39, peste 2.2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe PRO TV.