Slovacii au deschis scorul în minutul 25 prin Ivan Schranz, iar englezii au căutat golul egalizator. Acesta a venit abia în minutele suplimentare, când Jude Bellingham a înscris un gol superb și a trimis meciul în prelungiri. Harry Kane a marcat golul calificării în minutul 92.

Au fost momente extrem de tensionate la finalul meciului, iar protagoniști au fost selecționerul Slovaciei, Francesco Calzona, și mijlocașul englez Declan Rice.

Imediat după fluierul final, Calzona a mers la centralul turc Halil Umut Meler, dar fotbalistul englez s-a așezat în fața sa, moment în care selecționerul Slovaciei l-a împins pe Declan Rice care nu și-a mai stăpânit nervii și a sărit la gâtul antrenorului italian. Coechipierii săi, Ivan Toney și Ezri Konsa, au reușit cu greu să îl țină pe Rice departe de Francesco Calzona.

Totuși, Declan Rice i-a adresat câteva înjurături lui Calzona. Conform specialistului britanic în cititul pe buze Jeremy Freeman, Declan Rice i-ar fi spus selecționerului Slovaciei: ”Taci, lașule, taci din gură, nemernic chelios!”

Revealed: What Declan Rice said to Slovakia manager Francesco Calzona during fiery full-time exchange after England came from behind to win in last-16 clash https://t.co/o6cx77JTOj