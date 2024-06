România a debutat cu dreptul la EURO 2024, competiție transmisă în exclusivitate pe Pro TV, Pro Arena și Voyo!

Naționala pregătită de Edward Iordănescu s-a impus cu scorul de 3-0 în meciul cu Ucraina și a luat o opțiune importantă pentru calificarea în optimile de finală ale turneului final. România a făcut un meci tactic perfect şi s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (minutul 29), Răzvan Marin (minutul 53) şi Denis Drăguş (minutul 57).

Campionatul European din Germania 2024 are loc în perioada 14 iunie - 14 iulie și este transmis în exclusivitate pe Pro TV, Pro Arena și Voyo. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul sport.ro, iar pentru tricolori urmează sâmbătă, 22 iunie, întâlnirea cu Belgia, teoretic cea mai dificilă din grupă.

Laurențiu Reghecampf visează la un nou succes al României la EURO 2024, și cu Belgia!

În cadrul emisiunii Studio EURO 2024, Laurențiu Reghecampf a răspuns întrebării: ”cum gestionează un antrenor un astfel de moment?”. Din punctul de vedere al analistului Pro TV, fost antrenor la FCSB sau Universitatea Craiova, Edward Iordănescu nu are o situație greu de gestionat, pentru că a reușit oricum să unească jucătorii, să se simtă precum o familie, și, în plus, victoria cu Ucraina dă în continuare plus important de moral.

Însă, Reghecampf a punctat că trebuie ca Iordănescu să discute cu jucătorii, să îi facă să înțeleagă că trebuie să tragă la fel de tare în duelul cu belgienii, răniți și obligați să învingă pentru a spera la calificarea în fazele eliminatorii ale EURO 2024, după 0-1 cu Slovacia.

(N.r. - Cum gestionează un antrenor un astfel de moment?) ”Foarte simplu! În primul rând, te-ai calificat la EURO și ai un scop. Ai câștigat primul meci de la EURO și trebuie să le transmiți jucătorilor mesajul: ’doar pentru asta am venit aici?’. Antrenorul trebuie să lucreze la creierul lor. Jucătorii stau la masă, beau un vin, se vede că sunt uniți. Sunt zile de pauză în care trebuie să știi să discuți cu ei.

Nu cred că Edi are multe lucruri de făcut însă, pentru că atmosfera ne demonstrează că suntem pe drumul cel bun! A fost un meci extraordinar cu Ucraina”, a transmis Laurențiu Reghecampf în emisiunea Studio EURO 2024, de la Pro Arena, după jocul dintre Turcia și Georgia (scor 3-1), de marți.

Așadar, după debutul entuziasmant de la EURO 2024, România - Ucraina 3-0 (goluri Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Denis Drăguș), tricolorii lui Edward Iordănescu dau piept sâmbătă, la Koln, cu naționala Belgiei, de la ora 22:00.