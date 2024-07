Recordul stabilit de Harry Kane în Olanda - Anglia

Campionatul European din 2024, găzduit de Germania, este televizat în România la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO, dar poate fi urmărit și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Olanda și Anglia s-au întâlnit miercuri seară, de la ora 22:00, la Dortmund, pe ”Signal Iduna Park”. Confruntarea a fost în direct la Pro TV și pe VOYO.

După golul înscris de Xavi Simons în minutul șapte, Harry Kane a restabilit egalitatea după ce a fructificat perfect o lovitură de la 11 metri în minutul 18.

Englezul și-a trecut în CV a treia reușită de la acest European. Mai mult, analiștii de la Opta au informat că Harry Kane are șase goluri în fazele eliminatorii de la EURO.

”Nimeni din istoria EURO nu are mai multe decât Kane”, a scris Opta Analyst pe rețelele social media.

Harry Kane's penalty makes it three Euro 2024 goals and his sixth in European Championship knockout matches.

