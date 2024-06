Reacția surprinzătoare a lui Toni Kroos după ce Germania a făcut show în debutul EURO 2024: ”Sunt cel puțin o clasă peste!”

Toni Kroos a fost titular la prima reprezentivă a Germaniei, iar starul care se va retrage după turneul final a avut o prestație monumentală. Mijlocașul a avut o precizie a paselor de 99%. Din 102 pase, Kroos a greșit una singură.

Toni Kroos: ”Ungaria este cel puțin o clasă peste Scoția!”

Toni Kroos este încă rezervat după victoria categorică obținută de Mannschaft. Chiar dacă Germania a câștigat primul meci la turneul final, Kroos crede că greul de-abia acum începe.

Legendarul mijlocaș care își va încheia cariera de fotbalist după acest turneu final crede că partida cu Ungaria va fi mult mai dificilă decât cea cu Scoția.

”Cred că am făcut ceea ce am stabilit că trebuie să facem. Logic, voiam să avem un start bun, am făcut asta, nu am lăsat-o pe Scoția să intre în joc și am obținut o victorie clară.

Am fost răsplătiți cu un start bun, care îi oferă încredere unei echipe la primul meci a unui Campionat European disputat acasă. Desigur, nici adversarii noștri nu au fost la cel mai înalt nivel, iar jocul a fost decis după acel cartonaș roșu. Am jucat cu încredere și desigur ne-a ajutat și faptul că am marcat rapid.

Nu știu dacă îți intri în ritm după un singur meci, dar, dacă vom reuși același lucru și în al doilea meci, care va fi mult mai greu, pentru că vom întâlni o echipă care este cu cel puțin o clasă peste Scoția, putem vorbi despre ritm”, a spus Toni Kroos.

