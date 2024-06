Radu Drăgușin are cuvântul! Discurs de mare campion din partea stoperului României

Radu Drăguşin a declarat miercuri seara, după calificarea în optimile de finală ale EURO 2024 de pe locul 1 al Grupei E, că prima reprezentativă a demonstrat că poate învinge orice adversar.

"Nu contează ce adversar vom avea mai departe, ne vom bate cu oricine. Putem învinge pe oricine, ne-am calificat de pe primul loc într-o grupă în care lumea spunea că vom fi ultimii. Ne-am calificat la turneul final de pe primul loc, acum în optimi ne-am calificat de pe primul loc, aşa că orice e posibil", a afirmat Drăguşin la finalul partidei cu Slovacia, scor 1-1.

"Este un moment pe care l-am aşteptat de foarte mult timp şi suntem incredibil de fericiţi. A fost un meci decisiv până la urmă. Ştiam că ei nu vor să piardă şi trebuiau să rişte ceva. Din păcate noi am primit un gol, însă am ştiut foarte bine să reacţionăm. Iar de la penalty-ul pe care l-am înscris am gestionat foarte bine partida, obţinând un egal important", a adăugat el.

Fundaşul s-a arătat mândru de faptul că echipa naţională a făcut fericită o ţară întreagă.

"Cred că suporterii vor fi mai mulţi la următorul meci decât la cel cu Ucraina. Este o bucurie incredibilă. Suntem mândri că am reuşit să facem fericită o ţară întreagă. Ăsta a fost ţelul nostru, să-i facem fericiţi pe oameni şi mândri că sunt români. Publicul care ne-a susţinut din tribune azi a fost extraordinar, ca şi până acum", a precizat Radu Drăguşin.

Selecţionata României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, din postura de câştigătoare a Grupei E, după 1-1 (1-1) cu Slovacia, miercuri seara, pe Frankfurt Arena.

Tricolorii au trecut pentru a doua oară de faza grupelor, după ediţia din 2000, însă acum au reuşit să termine pe primul loc.

Slovacia, care s-a calificat şi ea în optimi, de pe locul al treilea, a deschis scorul prin Ondrej Duda (24), dar România a egalat din penalty, prin Răzvan Marin (37).

România, care va juca în optimi pe 2 iulie, contra Olandei.