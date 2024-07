La finalul meciului de la Stuttgart, Toni Kroos nu și-a putut ascunde dezamăgirea, însă, în același timp, a subliniat că Germania a făcut un turneu final bun.

Prima reacție a lui Toni Kroos după ce și-a încheiat cariera

Pentru Kroos a fost ultimul meci din carieră. În luna mai a hotărât să nu își prelungească înțelegerea cu Real Madrid și a anunțat că ultimele sale partide vor fi la Campionatul European.

"A fost un meci în care am dat tot ce am putut. Am fost foarte aproape, iar asta face ca gustul să fie și mai amar acum.

La momentul acesta, cea mai mare problemă este că am fost eliminați, nu dezamăgirea că eu îmi închei cariera în acest fel. Împreună am avut un obiectiv mare, însă el a fost spulberat acum. Totuși, vom realiza ulterior că am făcut un turneu bun. Putem să fim mândri", a spus Toni Kroos, la ARD.

Toni Kroos, campion mondial în 2014, își încheie cariera cu 114 meciuri și 17 goluri la naționala Germaniei.

Kroos este cel mai titrat fotbalist german din istorie. Printre numeroasele trofee cucerite cu echipele de club se numără șase Ligi ale Campionilor - una cu Bayern Munchen și cinci cu Real Madrid.

Spania Germania