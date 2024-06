Marcel Răducanu l-a făcut praf pe titularul de la națională: "Varză. Acolo am avut mari probleme!"

În a doua rundă din faza grupelor de la Campionatul European din Germania, Belgia și România s-au întâlnit sâmbătă seară pe stadionul "RheinEnergieStadion" din Köln.

Belgia a deschis scorul rapid, după doar 73 de secunde, prin Youri Tielemans, iar Kevin De Bruyne a stabilit scorul final la 2-0 în minutul 80, după o pasă primită de la portarul Casteels și un duel câștigat cu Drăgușin.

Marcel Răducanu: "Pressingul pe partea lui Bancu ne-a omorât"

Fostul internațional Marcel Răducanu a fost foarte critic la adresa evoluției echipei naționale, în special în prima repriză. "Zoro" a scos în evidență problemele majore de pe partea stângă, unde Nicușor Bancu a avut dificultăți.

"Timorați de la început, ne-am retras, pressingul ăsta pe partea lui Bancu ne-a omorât. Prima repriză am fost varză, acolo am avut mari probleme, pe partea stângă. Golul a venit prea repede. Nu am avut ocazii, poate dacă dădeam gol... lucrurile mergeau diferit. Am avut noroc, ei au avut 5-6 ocazii. S-au jucat cu ocaziile. Diferență de valoare, s-a văzut pe ei că au vrut neapărat să câștige jocul", a declarat Marcel Răducanu , la televiziunea Digi Sport.

Echipele de start:

România : Fl. Niță - Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Mihăilă

: Fl. Niță - Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Mihăilă Rezerve : Moldovan, Târnovanu, Mogoș. Racovițan, Rus, Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Șut, Olaru, I. Hagi, Coman Pușcaș, Alibec, Bîrligea

: Moldovan, Târnovanu, Mogoș. Racovițan, Rus, Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Șut, Olaru, I. Hagi, Coman Pușcaș, Alibec, Bîrligea Selecționer : Edward Iordănescu

: Edward Iordănescu Belgia : Casteels - Castagne, Faes, Debast, Carrasco - Mangala, Onana - Trossard, De Bruyne, Doku - Lukaku

: Casteels - Castagne, Faes, Debast, Carrasco - Mangala, Onana - Trossard, De Bruyne, Doku - Lukaku Rezerve : Kaminski, Bakayoko, De Cuyper, De Ketelaere, Lukebakio, Openda, Sels, Theate, Tielemans, Vermeeren, Vertonghen, Vranckx

: Kaminski, Bakayoko, De Cuyper, De Ketelaere, Lukebakio, Openda, Sels, Theate, Tielemans, Vermeeren, Vertonghen, Vranckx Selecționer: Domenico Tedesco

