"L-am văzut de aproape!" Nicolae Stanciu l-a descris pe Romelu Lukaku într-un singur cuvânt în presa din Belgia

Belgia - România, meci din grupa E de la EURO 2024, se joacă sâmbătă, de la ora 22:00. Cu un punct, tricolorii își asigură calificarea în optimile de finală ale turneului final.

Nicolae Stanciu, interviu în presa belgiană înaintea meciului de la EURO 2024

Autor al unui gol de generic în victoria României contra Ucrainei (3-0), Nicolae Stanciu a acordat în Germania un interviu pentru jurnaliștii belgieni. Mijlocașul român a jucat un an și jumătate la Anderlecht (2016-2018), club care l-a cumpărat de la FCSB pentru aproape 10 milioane de euro.

"Am fost într-o situație destul de dificilă la Anderlecht. Nu m-am simțit mereu confortabil acolo, chiar dacă oamenii s-au comportat foarte frumos cu mine", mărturisește Stanciu, în interviul acordat pentru La Dernière Heure. Fotbalistul născut în Alba Iulia nu a traversat cea mai bună perioadă a carierei în Belgia, iar după un sezon și jumătate era vândut la Sparta Praga, pentru aproape 4 milioane de euro.

La Anderlecht a crescut și una dintre vedetele naționalei Belgiei, Romelu Lukaku. Masivul atacant a plecat din țara natală în 2011, la Chelsea, iar ulterior a mai jucat pentru cluburi precum Manchester United, Inter sau AS Roma.

"Mi-ar fi plăcut să joc cu Romelu Lukaku. L-am întâlnit o dată, a venit să ne salute la Anderlecht. L-am văzut de aproape. E puternic!", a mai spus Nicolae Stanciu.

La Anderlecht, Stanciu a fost coechipier cu Youri Tielemans, anunțat titular în echipa Belgiei pentru meciul cu România, de diseară.

"M-am mai întâlnit cu Youri într-un meci contra lui Leicester, din februarie 2021. Am făcut schimb de tricouri și i-am spus că sunt fericit pentru progresul lui. El și Leander Dendoncker erau băieți buni", a spus Stanciu.

Anderlecht nu a mai câștigat titlul în Belgia de când Nicolae Stanciu evolua acolo, în sezonul 2016/2017.

"E o mândrie că am făcut parte din acea echipă a lui Anderlecht care a câștigat ultimul titlu. Am continuat să urmăresc campionatul și am văzut că echipa nu s-a mai apropiat de această performanță. Sper să reușească din nou", a încheiat Stanciu.